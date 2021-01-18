В КЧР лавина сошла на горнолыжную трассу, под снегом могут находиться от 4 до 12 человек
15:12 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.
"В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находится пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек", - сказал источник.
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