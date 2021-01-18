0
0
126
НОВОСТИ

В КЧР лавина сошла на горнолыжную трассу, под снегом могут находиться от 4 до 12 человек

15:12 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.

"В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находится пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек", - сказал источник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

21:00 16.01.2021
Иран провел пуски баллистических ракет
0
270
13:00 16.01.2021
На Новой Земле размещены дальние перехватчики для контроля Арктики
0
372
18:40 14.01.2021
Белоруссия готовится вооружить свои зенитно-ракетные войска ЗРК С-400
0
517
18:00 12.01.2021
Расчеты С-400 "Триумф" провели учение в Арктике
0
555
17:12 11.01.2021
В автобусах, попавших в ДТП на Новорижском шоссе, находились солдаты-срочники - источник
0
833
16:12 11.01.2021
Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с самосвалом и военными автобусами в Подмосковье
0
776
14:05 10.01.2021
В небе над столицей Ливана появились израильские истребители - СМИ
0
790
14:00 10.01.2021
Путин, Алиев и Пашинян проведут в Москве трехсторонние переговоры
0
620
10:45 06.01.2021
Грузинские военные отправляются в Афганистан участвовать в миссии НАТО
0
1013
09:15 06.01.2021
Продлить срок жизни МБР Minuteman III невозможно - Пентагон
0
1032

Возврат к списку