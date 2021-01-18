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В Турции найдено тело гражданина России, капитана затонувшего сухогруза "Арвин"

16:32 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили в ходе поисковой операции тело гражданина России, капитана затонувшего в Турции сухогруза "Арвин" Виталия Галенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эта информация поступила от представителя береговой охраны Турции. Еще пять человек остаются в море.

Сухогруз "Арвин" затонул в районе Инкуму (провинция Бартын) днем 17 января. По информации Росморречфлота, на его борту находились 12 человек, двое из них - граждане России, остальные - граждане Украины. В ведомстве добавили, что владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD. По предварительной информации МИД Украины, судно затонуло из-за сильного шторма. Ранее спасатели нашли тела трех погибших моряков, шестеро были спасены.

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