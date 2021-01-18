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Cтепашин просит власти Израиля защитить Александровское подворье от нападений

16:17 18.01.2021 Источник: Интерфакс

Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин призвал власти Израиля взять под охрану Александровское подворье в Иерусалиме после того, как на него совершил нападение представитель Русской зарубежной церкви. Как рассказал Степашин во вторник "Интерфаксу", "13 января иерей Роман Гультяев, один из клириков РПЦЗ в Израиле, самовольно явился в Александровское подворье, начал шантажировать сестер, сломал замок в храме Александра Невского, ворвался туда, запугивал людей", пока его не увели оттуда представители израильской полиции.

Степашин назвал этот факт беспрецедентным, отметив, что, во-первых, подворье обладает огромной исторической ценностью. Кроме того, по словам главы ИППО, такого не было со времени воссоединения Русской православной церкви в Отечестве и за рубежом, которое состоялось в мае 2007 года.

По мнению Степашина, причиной нападения стало то, что 7 января областной суд Иерусалима отказал Русской духовной миссии РПЦЗ в ее апелляции на решение о регистрации Александровского подворья за Россией. Как пояснил Степашин, Русская Православная Церковь Заграницей хотела, чтобы суд признал это подворье ее собственностью, а не собственностью Российского государства.

"Мы обращаемся к Израилю с просьбой взять этот объект под охрану, тем более что сейчас идет активная фаза всех судебных процессов, и мы ждем в ближайшее время окончательного закрепления подворья за Россией", - сказал Степашин "Интерфаксу", пояснив, что и прежде Александровское подворье никогда не было в собственности ни зарубежной, ни отечественной Церкви.

Глава ИППО также проинформировал о случившемся патриарха Кирилла и сообщил, что МИД, со своей стороны, готовит ноту в адрес правительства Израиля.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где он расположен, была приобретена в 1859 году императором Александром III.

Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В 1918 году руководитель общества князь Алексей Ширинский-Шихматов, как и большинство членов совета общества, покинули Россию. Ширинский-Шихматов прибыл в Берлин, где совет общества возобновил свою деятельность. В настоящее время обществом руководит Воронцов-Гофман.

На сегодня в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием - Императорское православное палестинское общество (ИППО), поскольку власти СССР возобновили деятельность организации, несмотря на эмиграцию большей части ее участников. В 1992 году президиум Верховного Совета РФ принял постановление о "восстановлении исторического названия Императорского православного палестинского общества". Вслед за ним Минюст России признал его правопреемником исторического ИППО.

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