Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в КЧР
17:00 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в горах Домбая в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в спасслужбе республики.
"Сошла лавина. Пока точно одного ищем, возможно, всего четыре [находятся под снегом]. [По крайней мере] шесть человек вылезли, одного пока найти не можем. [Всего под лавиной] от 4 до 12 человек может быть, но это вряд ли", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 17:32 18.01.2021
- У каждого четвертого россиянина сформировался иммунитет к коронавирусу - Попова
- 17:12 18.01.2021
- Навальный арестован на срок до 15 февраля - адвокат
- 16:32 18.01.2021
- В Турции найдено тело гражданина России, капитана затонувшего сухогруза "Арвин"
- 16:17 18.01.2021
- Cтепашин просит власти Израиля защитить Александровское подворье от нападений
- 16:12 18.01.2021
- Жители РФ после вакцинации смогут получить электронный сертификат о прививке на Госуслугах
- 16:00 18.01.2021
- Сейм Латвии отвергает любую возможность проведения ЧМ по хоккею с Белоруссией - комиссия
- 15:32 18.01.2021
- Лавров сообщил, что в легкой форме перенес коронавирус
- 15:12 18.01.2021
- В КЧР лавина сошла на горнолыжную трассу, под снегом могут находиться от 4 до 12 человек
- 15:00 18.01.2021
- ФСИН требует ареста Навального до рассмотрения вопроса о замене наказания
- 14:32 18.01.2021
- Япония не сможет избежать контроля США над системами ПРО - Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать