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Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в КЧР

17:00 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в горах Домбая в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в спасслужбе республики.

"Сошла лавина. Пока точно одного ищем, возможно, всего четыре [находятся под снегом]. [По крайней мере] шесть человек вылезли, одного пока найти не можем. [Всего под лавиной] от 4 до 12 человек может быть, но это вряд ли", - сказал собеседник агентства.

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