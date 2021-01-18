У каждого четвертого россиянина сформировался иммунитет к коронавирусу - Попова
17:32 18.01.2021 Источник: Интерфакс
У каждого четвертого россиянина сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В субъектах, где проводим исследование, выравнивается количество людей, защищенных естественным постинфекционным иммунитетом, в разных субъектах разнятся цифры, но в среднем не менее 25% от совокупного населения всех возрастов этих субъектов (имеют иммунитет)", - сказала Попова на брифинге в понедельник.
Она отметила, что исследование проводилось в 26 субъектах РФ в три этапа, в июне-июле, августе-сентябре и декабре. Всего были проанализированы данные 160 тыс. человек.
"Наиболее защищенными оказались дети дошкольного и младшего школьного возраста. Среди них в два раза больше показатель удельного веса защищенного", - сказала Попова.
НОВОСТИ
- 17:12 18.01.2021
- Навальный арестован на срок до 15 февраля - адвокат
- 17:00 18.01.2021
- Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в КЧР
- 16:32 18.01.2021
- В Турции найдено тело гражданина России, капитана затонувшего сухогруза "Арвин"
- 16:17 18.01.2021
- Cтепашин просит власти Израиля защитить Александровское подворье от нападений
- 16:12 18.01.2021
- Жители РФ после вакцинации смогут получить электронный сертификат о прививке на Госуслугах
- 16:00 18.01.2021
- Сейм Латвии отвергает любую возможность проведения ЧМ по хоккею с Белоруссией - комиссия
- 15:32 18.01.2021
- Лавров сообщил, что в легкой форме перенес коронавирус
- 15:12 18.01.2021
- В КЧР лавина сошла на горнолыжную трассу, под снегом могут находиться от 4 до 12 человек
- 15:00 18.01.2021
- ФСИН требует ареста Навального до рассмотрения вопроса о замене наказания
- 14:32 18.01.2021
- Япония не сможет избежать контроля США над системами ПРО - Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать