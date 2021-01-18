У каждого четвертого россиянина сформировался иммунитет к коронавирусу - Попова

17:32 Источник: Интерфакс

У каждого четвертого россиянина сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В субъектах, где проводим исследование, выравнивается количество людей, защищенных естественным постинфекционным иммунитетом, в разных субъектах разнятся цифры, но в среднем не менее 25% от совокупного населения всех возрастов этих субъектов (имеют иммунитет)", - сказала Попова на брифинге в понедельник.

Она отметила, что исследование проводилось в 26 субъектах РФ в три этапа, в июне-июле, августе-сентябре и декабре. Всего были проанализированы данные 160 тыс. человек.

"Наиболее защищенными оказались дети дошкольного и младшего школьного возраста. Среди них в два раза больше показатель удельного веса защищенного", - сказала Попова.