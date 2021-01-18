Один человек погиб при сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате схода лавины в горах Домбая в Карачаево- Черкесии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник начальник ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" Хизир Чочаев.

"Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. <…> Скорее всего, неместный", - сказал собеседник агентства.