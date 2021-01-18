РФ в качестве ответной меры высылает двух сотрудников посольства Нидерландов - МИД
18:40 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва приняла решение о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве в ответ на аналогичные действия Амстердама.
"18 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в РФ Йост Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением персонами нон грата в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом, - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ. - Представителю посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из РФ двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию РФ в двухнедельный срок".
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