РФ в качестве ответной меры высылает двух сотрудников посольства Нидерландов - МИД

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва приняла решение о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве в ответ на аналогичные действия Амстердама.

"18 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в РФ Йост Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением персонами нон грата в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом, - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ. - Представителю посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из РФ двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию РФ в двухнедельный срок".