Глава корпорации Samsung получил реальный срок за коррупцию
20:00 18.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён получил реальный срок за коррупцию. Ли Чжэ Ёна признали виновным в даче взятки близкой подруге экс-президента страны Пак Кын Хе еще в 2017 году.
Тогда он провел год в изоляторе и в итоге получил условный срок, но теперь дело пересмотрели, уточнив размер подношения, который оказался настолько высоким, что срок превратился в реальный.
Бизнесмена взяли под стражу в заде суда. Ли Чжэ Ён пытался добиться протекции президента страны в трансфере власти в компании, которую ему передал отец. Для этого было необходимо заручиться поддержкой правительства при слиянии нескольких дочерних фирм.
Услуги были оценены почти в 8 миллионов долларов. Когда об этом стало известно первая в истории Кореи женщина-президент была подвергнута импичменту, а затем осуждена на 25 лет, а ее подруга и по совместительству посредник тоже получила длительный срок.
Прокуратура требовала для Ли Чжэ Ёна 9 лет лишения свободы. Эхо Москвы
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