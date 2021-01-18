Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею
19:20 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник.
В понедельник состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное этому вопросу.
"Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где пройдут игры первенства.
Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.
[добавлено 19:25] Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила о том, что Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. В понедельник состоялось заседание совета IIHF, посвященное этому вопросу. Решение о месте проведения турнира будет принято позднее.
В сообщении федерации сказано, что чемпионат мира не будет проходить в Минске из соображений безопасности, так как ситуация находится вне контроля IIHF.
"Очень прискорбно, что пришлось отозвать совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, - сказал глава IIHF Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались действовать так, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперед. И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, также мы должны заботиться о безопасности команд, зрителей и официальных лиц".
Также отмечается, что совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии как одного из хозяев чемпионата мира, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения турнира из-за пандемии коронавируса.
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