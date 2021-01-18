В ЕС к лету 2021 года намерены вакцинировать не менее 70% населения - Bloomberg
20:40 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Европейского союза рассчитывают, что к лету 2021 года будет вакцинировано не менее 70% взрослого населения сообщества. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на проект новой стратегии ЕС по вакцинации, который Еврокомиссия представит 19 января.
"К марту 2021 года государства - члены [ЕС] должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет", а "к лету 2021 года должны привить как минимум 70% взрослого населения", отмечается в документе.
Кроме того, согласно проекту, к концу января ЕК собирается согласовать со странами - членами ЕС протокол составления свидетельств о вакцинации, "который может быть признан и использован в системах здравоохранения по всему ЕС, и также применен на более глобальном уровне по согласованию с ВОЗ". Подобные сертификаты могут заменить карантин и требования по тестированию, указывает Блумберг.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что создание сертификата вакцинации, взаимно признанного странами ЕС, - это медицинская необходимость, подтвержденная рекомендацией ВОЗ, однако пока не решен вопрос о правоприменении такого документа. 21 января пройдет внеочередная видеоконференция глав государств и правительств ЕС, на которой будут рассматриваться вопросы вакцинации, включая проблему введения сертификатов, а также системные задержки поставок вакцины компании Pfizer ("Пфайзер") в страны ЕС из-за проблем логистики и нехватки производственных мощностей.
К настоящему моменту Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными компаниями на предзаказ в общей сложности на 2,3 млрд доз различных вакцин. Из них в настоящий момент уже созданы и сертифицированы в ЕС вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna ("Модерна"). Эти компании должны поставить странам ЕС до конца 2022 года порядка 720 млн доз вакцин.
Вакцинация в разных странах ЕС началась в декабре 2020 - январе 2021 года, однако пока законтрактованные объемы вакцины поставляются с серьезными задержками.
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