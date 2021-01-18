Президент горнолыжной федерации "Домбай" погиб при сходе лавины в КЧР
22:00 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб при сходе лавины на курорте в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом ТАСС сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.
"Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. <…> Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим - лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать - ни вагона, ничего не было", - сказал он.
Участник поисково-спасательной операции сообщил ТАСС, что пока заявлений о том, что кто-то еще может находиться под лавиной, нет.
По данным МЧС, днем в поселке Домбай на горе Мусса- Ачитара снежная лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек.
В спасательных службах сообщали, что шестерым удалось выбраться самостоятельно. По данным МЧС, тело одного погибшего извлекли из-под лавины. Прокуратура Карачаевска организовала проверку по факту ЧП, также доследственную проверку проводит следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.
Накануне ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. метров. В ведомстве рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.
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