ФРГ подтвердила санкции США против трубоукладчика «Фортуна»
09:00 19.01.2021 Источник: Известия
В правительстве Германии подтвердили введение санкций США против судна-трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом 18 января сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя министерства экономики и энергетики ФРГ.
«Это объявление о введении санкций в отношении российского корабля. Мы с сожалением принимаем к сведению это объявление», — сказал представитель ведомства. Известия
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