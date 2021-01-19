ФРГ подтвердила санкции США против трубоукладчика «Фортуна»

09:00 Источник: Известия

В правительстве Германии подтвердили введение санкций США против судна-трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом 18 января сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Это объявление о введении санкций в отношении российского корабля. Мы с сожалением принимаем к сведению это объявление», — сказал представитель ведомства. Известия