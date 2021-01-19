09:05 Источник: Эхо Москвы

Алексея Навального разместили в СИЗО «Матросская тишина». Он будет на двухнедельном карантине один в трехместной камере. Об этом рассказал «Интерфаксу» секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его словам, в камере есть холодильник, электрочайник, телевизор и горячая вода. Заключенного обеспечили постельным бельем, посудой и гигиеническими принадлежностями, он передал родственникам список необходимых ему вещей.

Жалоб со стороны Навального на физическое или психологическое давление со стороны правоохранителей не поступало.

Навального задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево в воскресенье, когда он прилетел из Берлина. ФСИН обвиняет его в нарушении условий испытательного срока. Политика арестовали на 30 суток. Эхо Москвы