В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от covid-19
09:20 19.01.2021 Источник: Эхо Москвы
В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса. На прошлой неделе в стране среднее количество летальных исходов за сутки на 1 миллион человек оказалось максимальным – передает телеканал Sky News.
Каждый день в среднем умирали более 900 человек. Британский Минздрав сообщал, что в стране госпитализируют пациентов с коронавирусом каждые 30 секунд. В стране действуют жесткие меры, призванные замедлить распространение инфекции. Эхо Москвы
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