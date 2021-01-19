В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от covid-19

09:20 Источник: Эхо Москвы

В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса. На прошлой неделе в стране среднее количество летальных исходов за сутки на 1 миллион человек оказалось максимальным – передает телеканал Sky News.

Каждый день в среднем умирали более 900 человек. Британский Минздрав сообщал, что в стране госпитализируют пациентов с коронавирусом каждые 30 секунд. В стране действуют жесткие меры, призванные замедлить распространение инфекции. Эхо Москвы