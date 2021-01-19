Трамп записал прощальную речь на посту президента США - ТВ
09:32 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник.
По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.
Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.
НОВОСТИ
- 10:20 19.01.2021
- США потеряли образ "светоча демократии" - Познер
- 10:05 19.01.2021
- В Германии могут обязать население носить в общественных местах респираторы
- 10:00 19.01.2021
- Байден предложил Салливану временно сохранить за собой пост посла США в РФ - Bloomberg
- 09:20 19.01.2021
- В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от covid-19
- 09:05 19.01.2021
- Навального разместили в СИЗО «Матросская тишина»
- 09:00 19.01.2021
- ФРГ подтвердила санкции США против трубоукладчика «Фортуна»
- 22:40 18.01.2021
- Трамп намерен провести свою последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена - СМИ
- 22:00 18.01.2021
- Президент горнолыжной федерации "Домбай" погиб при сходе лавины в КЧР
- 21:20 18.01.2021
- Полицейские во Внуково угрожали применением силы, если Навальный не проследует с ними без защитника — адвокат
- 20:40 18.01.2021
- В ЕС к лету 2021 года намерены вакцинировать не менее 70% населения - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать