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Трамп записал прощальную речь на посту президента США - ТВ

09:32 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник.

По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.

Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.

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