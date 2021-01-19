В Германии могут обязать население носить в общественных местах респираторы
10:05 19.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти Германии обсуждают обязательное требование к жителям носить в общественных местах респираторы. Ранее их ношение первой в мире сделала обязательной соседняя Австрия, а также земельные власти Баварии. Речь идет о респираторах с высокой степенью защиты класса FFP2.
По числу заболевших коронавирусом Германия занимает 10-е место в мире – с начала пандемии там он зарегистрирован более чем у двух миллионов человек. Эхо Москвы
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