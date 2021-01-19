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В России выявили 21 734 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 734, что стало минимумом с 18 ноября. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,6%. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились 3 612 800 человек.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 23 262. Всего уже вылечились 3 002 026 человек, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Доля выписанных, согласно данным штаба, поднялась до 83,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 586 против 471 днем ранее. Всего от инфекции умерли 66 623 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,84%, следует из данных штаба.

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