Международные организации должны дать оценку соблюдению свободы слова в США - Володин
13:00 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая во вторник весеннюю парламентскую сессию, поручил комитету палаты по международным делам призвать международные организации проанализировать ситуацию с соблюдением свободы слова в США.
"Возвращаясь к выборам в США - давайте поручим комитету Государственной думы по международным делам подготовить предложения, чтобы международные организации проанализировали сложившуюся ситуацию со свободой слова и выработали решения, позволяющие не допустить этого в будущем", - сказал Володин.
НОВОСТИ
- 13:32 19.01.2021
- Порядка четверти медиков в РФ могут получить право на досрочную пенсию после работы с ковидными пациентами
- 13:20 19.01.2021
- Китай ведет строительство поселка на отторгнутой у Индии территории - СМИ
- 13:05 19.01.2021
- В России сократят срок строительства АПЛ
- 12:32 19.01.2021
- В чикагском аэропорту задержали мужчину, который жил там 3 месяца
- 12:20 19.01.2021
- Более миллиона россиян лечатся от COVID-19 на данный момент - Мурашко
- 12:05 19.01.2021
- Миронов назвал Навального предателем, противопоставив его Сахарову и Солженицыну
- 12:00 19.01.2021
- Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации о перелетах для расследования о Навальном
- 11:32 19.01.2021
- В России выявили 21 734 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 19.01.2021
- Байден начнет реформирование миграционной сферы 20 января - WP
- 11:05 19.01.2021
- Гидрометцентр предупреждает об аномальном потеплении в европейской части России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать