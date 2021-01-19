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НОВОСТИ

Международные организации должны дать оценку соблюдению свободы слова в США - Володин

13:00 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая во вторник весеннюю парламентскую сессию, поручил комитету палаты по международным делам призвать международные организации проанализировать ситуацию с соблюдением свободы слова в США.

"Возвращаясь к выборам в США - давайте поручим комитету Государственной думы по международным делам подготовить предложения, чтобы международные организации проанализировали сложившуюся ситуацию со свободой слова и выработали решения, позволяющие не допустить этого в будущем", - сказал Володин.

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