В России сократят срок строительства АПЛ

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России сократят срок строительства атомных подлодок. Залповый пуск ракет "Булава" с атомной подлодки "Владимир Мономах", 2020 год

Для этого компания «Севмаш» внедряет новый производственный метод.

Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвёртого поколения. Сейчас здесь ведётся строительства двух серий АПЛ: стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885.

Отмечается, что новый блочно-модульный метод позволит сократить срок создания таких кораблей на 18 месяцев. Кроме того, он повысит качество работ и уменьшит трудоёмкость. Говорит Москва