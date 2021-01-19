Китай ведет строительство поселка на отторгнутой у Индии территории - СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая ведут строительство жилого поселка на территории, отторгнутой в 1959 году от индийского северного штата Аруначал-Прадеш. Об этом во вторник сообщает газета "Хинду" со ссылкой на источники в индийском внешнеполитическом ведомстве.

"Китай удерживает территорию с 1959 года, и строительство им различной инфраструктуры ведется постоянно. Несколько лет назад военнослужащие Народно- освободительной армии Китая (НОАК) возвели в этом районе временные постройки. Сейчас там ведется капитальное строительство", - заявили изданию в индийском МИД после демонстрации по местному телевидению снимков со спутников, запечатлевших строительство китайского поселка на берегу реки Цари Чу на контролируемой НОАК части территории штата Аруначал-Прадеш.

"Правительство Индии постоянно следит за всеми событиями, имеющими отношение к безопасности страны", - подчеркнули в связи с этим источники в индийском МИД, уточнив, что Китай в дополнение к строительству военной инфраструктуры в последние годы развернул активное возведение гражданских объектов в непосредственной близости от границ с Индией.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности в отношениях между двумя странами. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско- китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин. В настоящее время Китай продолжает претендовать на около 90 тыс. кв. км территории индийского штата Аруначал-Прадеш.

В мае и июне 2020 года в Ладакхе произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе, численность которых у каждой из сторон достигает около 50 тыс. человек.