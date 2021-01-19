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В Ассоциации российских банков выступили против анонимных информаторов для защиты прав потребителей финуслуг

17:32 19.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Банкиры выступили против анонимных информаторов для защиты прав потребителей финуслуг. Центробанк готовит такое нововведение, согласно которому сотрудники финансовых организаций будут сообщать, что их компании нарушают права потребителей.

При этом имена информаторов разглашаться не будут. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выступил против анонимности таких сотрудников.

«Элемент анонимности напоминает нам не самые приятные эпизоды нашей истории. Анонимность всегда хуже. Анонимность вызывает у меня вопросы. Если я что-то делаю, то делаю публично, будь это регулятор или первые лица. А не то, что я говорю, но при этом прикрываюсь и прошу — не говорите, что это я сказал».

В целом Тосунян одобрил такой инструмент ЦБ для борьбы с мошенничеством и навязыванием услуг.

«Общество должно бороться с услугами, которые неадекватны и носят мошеннический и недобросовестный характер. Здесь термин стукачество неуместен, потому что это зло, с которым всё общество должно бороться. ЦБ как регулятор говорит: коллеги, давайте выявлять их не только через потребителей этих услуг, но и через людей с совестью, которые работают в организации. Я лично считаю, что это правильно. Это наша общая задача, хотя мы воспитаны в другом стиле, неудобно пожаловаться, если сосед выбросил мусор в окно. Но если он это сделал, это надо считать не стукачеством, а правильным поведением, потому что мы платим за уборку. Если кто-то этому не способствует, а вредит, то наш гражданский долг этому препятствовать».

Президент Ассоциации российских банков отметил, что при введении такого института информаторов нужно учесть все детали, в том числе анонимность. Это необходимо, чтобы исключить спекуляции и шантаж внутри организаций, заключил Тосунян.

Окончательное решение об использовании сервиса примут после анализа полученного контента, уточнили в ЦБ.

В 2020 году на официальном сайте регулятора был размещён сервис, который позволял сотрудникам банков сообщить о нарушении их работодателями прав потребителей финуслуг.  Говорит Москва

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