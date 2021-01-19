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НОВОСТИ

Чистый отток капитала из РФ в 2020 г. вырос до $47,8 млрд - ЦБ

18:40 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2020 года возрос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составил 47,8 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - декабря 2019 г. показатель находился на уровне 22,1 млрд долларов.

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