En+ Group стала партнером проекта комплексного развития города Байкальск

17:50

En+ Group и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны займутся совместным развитием Байкальского муниципального образования в Иркутской области.

Партнерство предусматривает размещение Международного центра водных ресурсов на бывшей промышленной площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). В 2020 году ВЭБ.РФ в рамках поручений президента и правительства РФ приступил к формированию проекта комплексного развития города Байкальска, включая бывшую промплощадку БЦБК. Проект нацелен на формирование нового вектора развития региона, развитие местной экономики и научного потенциала, обеспечение инвестиционной и туристической привлекательности города, а также сохранение уникальной экологии. Проект будет реализован при поддержке правительства Иркутской области и администрации Байкальска.

Реализация этого масштабного инвестиционного проекта позволит возродить значительные территории бывшего БЦБК и использовать для создания научного-образовательного и туристического кластеров на берегу озера Байкал. В рамках перепрофилирования БЦБК также рассматривается возможность организовать инфраструктуру по розливу экологически чистой питьевой воды.

Международный центр водных ресурсов станет современной базой для научных исследований, образовательных и волонтерских проектов. En+ Group, ведя свою деятельность на территории Иркутской области, уже осуществляет экологический мониторинг озера и экосистем, а также ряд других проектов в области устойчивого развития. Мощности лаборатории, создаваемой для научных исследований, могут не только иметь потенциал коммерческого использования, но и быть задействованы организациями, работающими на Байкале по экологическим грантам En+ Group. Подписание меморандума позволит En+ Group начать работы по инженерным изысканиям и разработке проектных решений уже в 2021 году.

Такие комплексные проекты развития территорий En+ Group начались еще по инициативе основателя компании Олега Дерипаски и реализуются во всех регионах своего присутствия. Проекты нацелены на улучшение качества жизни: благоустройство городских пространств, защиту окружающей среды, поддержку науки и образования и т.д.

«En+ в своей деятельности поддерживает поставленные государством задачи по сохранению экологии и социально-стратегическому развитию Байкальского муниципального образования и Байкальского региона, – подчеркнул руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Для компании участие в таком масштабном инвестиционном проекте является важным шагом для сохранения и защиты окружающей среды. Мы надеемся, что его успешная реализация сделает регион центром притяжения для туристов, ученых и активной молодежи, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию территории в целом».

«Рекультивация территории БЦБК и создание Международного центра воды являются неотъемлемой частью комплексного развития города Байкальска, – отметил старший вице-президент ВЭБ.РФ Антон Григоров. – Уверен, новый виток в нашем партнерстве с En+ позволит реализовать проекты для социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни граждан».