В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который лишает иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России, которым можно будет вынашивать детей исключительно для граждан РФ или лиц с видом на жительство в России, состоящих в браке. Текст, который пока еще не внесен на рассмотрение палаты, есть в распоряжении ТАСС.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

В законопроекте также уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.