У Путина нет дворца в Геленджике - Песков

19:20 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел новое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы построенном для главы государства дворце под Геленджиком, но подчеркнул, что у Владимира Путина нет такой недвижимости.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - прокомментировал Песков изданию Daily storm соответствующую публикацию.