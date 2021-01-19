У Путина нет дворца в Геленджике - Песков
19:20 19.01.2021 Источник: Интерфакс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел новое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы построенном для главы государства дворце под Геленджиком, но подчеркнул, что у Владимира Путина нет такой недвижимости.
"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - прокомментировал Песков изданию Daily storm соответствующую публикацию.
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