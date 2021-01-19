0
0
0
НОВОСТИ

У Путина нет дворца в Геленджике - Песков

19:20 19.01.2021 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел новое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы построенном для главы государства дворце под Геленджиком, но подчеркнул, что у Владимира Путина нет такой недвижимости.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - прокомментировал Песков изданию Daily storm соответствующую публикацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 19.01.2021
Чистый отток капитала из РФ в 2020 г. вырос до $47,8 млрд - ЦБ
0
131
18:00 19.01.2021
Соратники Навального выпустили расследование, посвященное Путину
0
249
17:55 19.01.2021
Компания металлургического сегмента En+ Group заключила соглашение с Mingtai Aluminium по производству низкоуглеродной продукции
0
163
17:50 19.01.2021
En+ Group стала партнером проекта комплексного развития города Байкальск
0
158
17:32 19.01.2021
В Ассоциации российских банков выступили против анонимных информаторов для защиты прав потребителей финуслуг
0
178
17:32 19.01.2021
Член стачечного комитета «БеларусьКалия» Прилуцкий попросил политического убежища в РФ
0
204
17:00 19.01.2021
Все больше заразившихся коронавирусом в РФ фиксируется в сельских поселениях - Попова
0
245
16:32 19.01.2021
Власти Турции ввели запрет на рекламу в ряде западных соцсетей - Reuters
0
233
16:12 19.01.2021
В России предложили штрафовать за выброшенных собак и кошек их хозяев
0
270
16:00 19.01.2021
США будут укреплять альянсы для противостояния РФ - кандидат на пост госсекретаря Блинкен
0
309

Возврат к списку