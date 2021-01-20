Трамп признал приход новой администрации и заявил, что молится за ее успехи
09:00 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов.
"На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей, - сказал он. - Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи", - приводит во вторник выдержки из речи пресс-служба Белого дома. - <...> Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается".
Трамп утверждал, что восстановил мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом. "Мы построили величайшую экономику в мировой истории", - сказал он. Республиканец также отметил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР. "Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде", - говорится в прощальной речи Трампа. "Мир снова нас уважает. Пожалуйста, не потеряйте это уважение", - сказал он.
Кроме того, Трамп поблагодарил свою семью за поддержку в годы президентства, а также вице-президента Майкла Пенса, его жену Карен и всю его семью. Президент также адресовал слова благодарности сотрудникам Белого дома и администрации.
Трамп также заявил, что гордится тем, что не начал никаких новых войн с участием США.
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