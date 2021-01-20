Посольство РФ в США потребовало от Госдепа оперативно устранить неполадки со связью генконсульства в Нью-Йорке

09:05 Источник: Газета.Ru

Российское посольство в США потребовало от американского Госдепа оперативно устранить неполадки со связью генерального консульства России в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

«В дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», — указано в сообщении посольства.

В диппредставительстве указали, что из-за отключения всех линий связи у российских соотечественников возникли трудности при получении консульских услуг.

«Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», — отметили в посольстве.

Ранее генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что США отключили телефонные линии, из-за чего не работает связь, и возникли перебои с интернетом. Газета.Ru