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Почти у 70% российских регионов на фоне пандемии отмечается дефицит бюджета

11:00 20.01.2021 Источник: РБК

Совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного 2020 года достиг 762,2 млрд руб., что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов, следует из предварительной информации Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил региональный чиновник).

Большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом бюджета, уточняется в данных Казначейства. Самые высокие его значения по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%), рассчитали по просьбе редакции эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» на основе данных Казначейства от 15 января.

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