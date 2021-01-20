Большинство россиян выступили против введения «ковид-паспортов» - опрос
10:20 20.01.2021 Источник: РБК
Большинство россиян заявили, что выступают против введения так называемых ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Как показывают результаты опроса портала SuperJob (есть у РБК), соответствующую инициативу властей Башкирии поддержали лишь 12% респондентов.
Против введения «ковид-паспортов» высказались 59%. Еще 29% опрошенных затруднились с ответом.
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