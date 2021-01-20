Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона - Белый дом
10:05 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент США Дональд Трамп в среду принял решение о помиловании 73 человек, в том числе своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве и хищении средств. Список распространила пресс-служба Белого дома.
Еще для 70 человек президент постановил смягчить наказание. Помилован был также активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди. Кроме того, в списке есть политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям ряда американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной.
Самого Трампа, а также членов его семьи среди помилованных нет. Ранее СМИ допускали, что Трамп может пойти на такой превентивный шаг, однако позднее появились сообщения, что его отговорили от этого юристы.
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