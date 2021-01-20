"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России" - Емельянов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединятся, соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели. Об этом в среду сообщил ТАСС первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.

"Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую", - сказал Емельянов.

По его словам, соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни. "Завтра будет президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения. И я думаю, что к концу недели может состояться официальное подписание", - уточнил парламентарий.