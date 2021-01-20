0
0
95
НОВОСТИ

В России выявили 21 152 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 152, это минимум с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 633 952, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,6%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 25 290. Всего уже вылечились 3 027 316 человек. Общая доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 83,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 597 против 586 днем ранее, это максимум с начала года. Всего от инфекции умерли 67 220 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,85%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.01.2021
Разногласия между ЕС и США не исчезнут с приходом Байдена - глава Евросовета
0
0
12:05 20.01.2021
Объединенная партия будет называться "Справедливая Россия - за правду"
0
42
12:00 20.01.2021
Матвиенко поручила сенаторам возвращаться к доковидному уровню международной активности
0
49
11:20 20.01.2021
Пелоси заявила о возможном пособничестве Трампа убийствам, совершенным 6 января - ТВ
0
135
11:05 20.01.2021
"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России" - Емельянов
0
175
11:00 20.01.2021
Почти у 70% российских регионов на фоне пандемии отмечается дефицит бюджета
0
142
10:32 20.01.2021
Жителю Приморья дали новую лошадь после нападения амурского тигра
0
184
10:20 20.01.2021
Большинство россиян выступили против введения «ковид-паспортов» - опрос
0
210
10:05 20.01.2021
Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона - Белый дом
0
226
10:00 20.01.2021
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за covid-19 за неделю
0
239

Возврат к списку