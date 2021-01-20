В России выявили 21 152 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 152, это минимум с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 633 952, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,6%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 25 290. Всего уже вылечились 3 027 316 человек. Общая доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 83,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 597 против 586 днем ранее, это максимум с начала года. Всего от инфекции умерли 67 220 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,85%, следует из данных штаба.
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