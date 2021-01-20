Объединенная партия будет называться "Справедливая Россия - за правду"

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Справедливая Россия" после объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России" будет называться "Справедливая Россия - за правду", она будет иметь одного председателя и двух заместителей. Об этом в среду ТАСС сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Объединение происходит на базе партии "Справедливая Россия", это совершенно очевидно. Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру. Будут два сопредседателя в виде двух заместителей. Что касается названия партии, то будет длинное и короткое названия. С большой долей вероятности звучать будет так: "Справедливая Россия - за правду", - сказал Миронов.