В США должны серьезно отнестись к 70 млн человек, проголосовавших за Трампа - ЕС

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В США должны серьезно отнестись к требованиям и обеспокоенностям 70 млн человек, которые проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом заявил в среду на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе Манфред Вебер - глава ведущей фракции ЕП - Европейской народной партии (ЕНП).

"Более 70 млн человек проголосовали за Трампа, и это реальный вызов. Я думаю, что к ним, к их обеспокоенностям надо относиться серьезно, а не как к популистам", - сказал он.