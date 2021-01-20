В США должны серьезно отнестись к 70 млн человек, проголосовавших за Трампа - ЕС
13:00 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В США должны серьезно отнестись к требованиям и обеспокоенностям 70 млн человек, которые проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом заявил в среду на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе Манфред Вебер - глава ведущей фракции ЕП - Европейской народной партии (ЕНП).
"Более 70 млн человек проголосовали за Трампа, и это реальный вызов. Я думаю, что к ним, к их обеспокоенностям надо относиться серьезно, а не как к популистам", - сказал он.
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