Финляндия в 2020 году чаще всего выдавала гражданство россиянам - миграционная служба
13:05 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне чаще, чем представители других стран, получали гражданство Финляндии в прошлом году. Об этом сообщила в среду финская миграционная служба.
Согласно статистике, опубликованной на сайте ведомства, финское гражданство получил 1 561 россиянин, при этом всего было рассмотрено 1 684 заявления от них. Далее идут шведы, иракцы, сомалийцы, эстонцы и афганцы. Всего финское гражданство получили в ушедшем году свыше 8,7 тыс. человек.
При этом в минувшем году граждане Ирака подали больше заявок на гражданство Финляндии, чем граждане РФ (1 881). Миграционная служба уточняла ранее, что сейчас за гражданством обращаются иракцы, которые прибыли в страну в 2015 году во время большого притока просителей убежища в Европу и получили статус беженцев. Согласно закону, им необходимо было прожить в стране четыре года до того, как они могли подать документы на гражданство.
Для получения финского гражданства нужно среди прочего сдать экзамен на знание финского или шведского языка, а также заплатить налоги.
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