0
0
40
НОВОСТИ

На Международной космической станции отключилась система кондиционирования воздуха

13:20 20.01.2021 Источник: Интерфакс

На Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

"Прошла информация о нештатном отключении", - сказал Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

Как отметили наземные специалисты, "в связи с отключением СКВ-2 необходимо деактивировать компьютер" и провести дополнительные проверки.

Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле "Звезда", они дублируют друг друга. В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС. О ней стало известно 20 августа, с этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением. Как сообщалось, космонавтам удалось найти царапину или трещину в предполагаемом месте утечки воздуха и заклеить ее специальной термостойкой каптоновой лентой. Тем не менее полностью устранить утечку не удалось.

В декабре специалисты ЦУПа сообщили, что на станции подходят к концу "резервные запасы по газу". Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в феврале на МКС планируют доставить дополнительный запас кислорода.

Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре.

В последние месяцы на станции неоднократно выходила из строя система получения кислорода "Электрон-ВМ". В частности, система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 20.01.2021
В России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом - Попова
0
60
13:05 20.01.2021
Финляндия в 2020 году чаще всего выдавала гражданство россиянам - миграционная служба
0
112
13:00 20.01.2021
В США должны серьезно отнестись к 70 млн человек, проголосовавших за Трампа - ЕС
0
124
12:32 20.01.2021
Заболеваемость ковидом в РФ более чем вдвое ниже, чем в Европе - Попова
0
161
12:20 20.01.2021
Разногласия между ЕС и США не исчезнут с приходом Байдена - глава Евросовета
0
181
12:05 20.01.2021
Объединенная партия будет называться "Справедливая Россия - за правду"
0
179
12:00 20.01.2021
Матвиенко поручила сенаторам возвращаться к доковидному уровню международной активности
0
182
11:32 20.01.2021
В России выявили 21 152 заразившихся коронавирусом за сутки
0
197
11:20 20.01.2021
Пелоси заявила о возможном пособничестве Трампа убийствам, совершенным 6 января - ТВ
0
253
11:05 20.01.2021
"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России" - Емельянов
0
285

Возврат к списку