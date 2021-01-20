На Международной космической станции отключилась система кондиционирования воздуха
13:20 20.01.2021 Источник: Интерфакс
На Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.
"Прошла информация о нештатном отключении", - сказал Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.
Как отметили наземные специалисты, "в связи с отключением СКВ-2 необходимо деактивировать компьютер" и провести дополнительные проверки.
Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле "Звезда", они дублируют друг друга. В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС. О ней стало известно 20 августа, с этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением. Как сообщалось, космонавтам удалось найти царапину или трещину в предполагаемом месте утечки воздуха и заклеить ее специальной термостойкой каптоновой лентой. Тем не менее полностью устранить утечку не удалось.
В декабре специалисты ЦУПа сообщили, что на станции подходят к концу "резервные запасы по газу". Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в феврале на МКС планируют доставить дополнительный запас кислорода.
Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре.
В последние месяцы на станции неоднократно выходила из строя система получения кислорода "Электрон-ВМ". В частности, система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.
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