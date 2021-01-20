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В России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом - Попова

13:32 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается сейчас в России. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Цифры у нас снижаются, вы видите, тренд идет на снижение. Мы все с вами делаем правильно", - сказала она на заседании коллегии управления ведомства по Татарстану.

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