В России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом - Попова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается сейчас в России. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Цифры у нас снижаются, вы видите, тренд идет на снижение. Мы все с вами делаем правильно", - сказала она на заседании коллегии управления ведомства по Татарстану.