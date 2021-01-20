Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, вводящий для государственных и муниципальных служащих, а также для военных, запрет на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом.

Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. Законопроектом в первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства, либо получении вида на жительство за рубежом.