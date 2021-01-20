На Сицилии проснулся и выбросил лаву вулкан Этна
15:12 20.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Италии проснулся вулкан Этна. Об этом сообщили в Национальном институте геофизики Каталонии.
По словам специалистов, вулкан на Сицилии выбросил столб пепла высотой 4 километра и фонтаны раскалённой лавы. Извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками. Сейчас вулканическая активность утихла, местных жителей на всякий случай попросили проявлять осторожность. Говорит Москва
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