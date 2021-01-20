Жапаров официально признан ЦИК Киргизии победителем выборов президента страны

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Садыр Жапаров официально признан ЦИК Киргизии победителем состоявшихся 10 января в республике досрочных президентских выборов. Об этом было объявлено в среду во время заседания Центризбиркома.

"Утверждены результаты досрочных выборов президента Кыргызской Республики 10 января 2021 года", - заявила в ходе заседания глава ведомства Нуржан Шайлдабекова. В ходе выборов Жапаров набрал более 79% голосов и одержал победу уже в первом туре.