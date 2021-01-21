Байден отменил ряд указов Трампа
09:00 21.01.2021 Источник: РБК
Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Изменения, которые Джо Байден внес своими первыми указами на посту президента: возвращение США в Парижское соглашение по климату 2015 года; отмена выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); отмена запрета на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран; остановка строительства стены на границе с Мексикой; отзыв разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. РБК
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