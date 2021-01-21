Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
09:20 21.01.2021 Источник: Русская служба Би-би-си
Компания Twitter заблокировала аккаунт посольства Китая в США после твита, в котором утверждалось, что Пекин способствовал "раскрепощению" женщин в Синьцзяне.
В твите, размещенном 7 января, говорилось, что благодаря политике китайских властей женщины в Синьцзяне перестали быть "машинами по производству детей".
"Мы предприняли действия в отношении твита, на который вы ссылаетесь, за нарушение нашей политики против расчеловечивания, которая гласит: мы запрещаем расчеловечивание группы людей по признаку вероисповедания, касты, возраста, инвалидности, тяжелого заболевания, государственного происхождения, расы или этничности", - заявил представитель компании агентству Рейтер.
Такая политика действительно существует. Русская служба Би-би-си
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