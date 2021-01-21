США впервые официально пригласили представителя Тайваня на инаугурацию президента
09:32 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Тайваня в Вашингтоне Сяо Биким (Сяо Мэйцзинь) в среду присутствовала на церемонии инаугурации Джозефа Байдена в качестве 46-го президента США. Она стала первым тайваньским официальным лицом, получившим приглашение на такое мероприятие непосредственно от его организаторов с 1979 года, сообщило в четверг центральное информационное агентство острова.
По мнению наблюдателей, этот жест свидетельствует о стремлении новой администрации США продолжать курс на поддержание тесных и дружественных отношений с Тайбэем.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.
США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В последние месяцы Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином из-за Гонконга значительно активизировал контакты и обмены с Тайванем, что вызывает раздражение властей КНР.
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