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НОВОСТИ

ЕС может ввести запрет на въезд для британских граждан

11:00 21.01.2021 Источник: Газета.Ru

Страны ЕС могут ввести запрет на въезд подданных Великобритании и прекратить с ней транспортное сообщение. Об этом пишет газета The Times.

«Там, где государства-члены Евросоюза считают необходимым для защиты общественного здоровья, они могут свободно вводить временные запреты на перевозку пассажиров и въезд из стран с высоким уровнем распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это предложение находится на рассмотрении в ЕС и «почти наверняка» будет согласовано.

Ранее Великобритания поставила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса.  Газета.Ru

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