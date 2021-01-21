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НОВОСТИ

Предельные цены могут распространить на зерно и макароны - СМИ

10:05 21.01.2021 Источник: Коммерсант.ru

Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. По данным “Ъ”, Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории.

Участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин.

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