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Суд приговорил срочника Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима

09:45 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Восточный окружной военный суд в четверг приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек.

"Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. <...> Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

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