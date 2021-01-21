Суд приговорил срочника Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Восточный окружной военный суд в четверг приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек.

"Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. <...> Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.