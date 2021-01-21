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НОВОСТИ

COVID-19: какие ограничения отменят в Москве с 22 января

09:58 21.01.2021

Ситуация с распространением rоронавируса в Москве несколько улучшилось, что позволило городским властям отменить часть ограничений введенных для горожан из-за пандемии. По словам мэра Сергея Собянина, обстановка в последние дни «внушает осторожный оптимизм». «Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря, - пишет градоначальник. - Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек. Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей. В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения».

По словам мэра, принято решение вернуть в обычный режим работы городские колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Транспортные карты учащихся разблокируют. При этом дистанционное обучение в федеральных вузах и в вузах, подведомственных правительству Москвы, продолжится до 6 февраля.

Еще одно послабление касается сферы культуры - максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах можно будет увеличить с 25% до 50% вместимости зрительного зала. Также отменены ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах, детских уголков и других подобных мест развлечения и присмотра за детьми. Но количество детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не должно превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Также возобновлена будет работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий. Главное условие - количество участников не должно превышать 50% общей вместимости помещений.

А вот требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы все еще действует и будет актуально до серьезного улучшения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, в прежнем пандемийном режиме будут работать предприятия общественного питания, ночные клубы, бары, дискотеки, караоке, боулинги и другие подобные заведения. Сохранен и домашний режим для жителей столицы старше 65 лет, а также горожан, страдающих хроническими заболеваниями. Для того, чтобы их карты были разблокированы, им можно вакцинироваться против COVID-19.  

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