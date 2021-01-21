В России выявили 21 887 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 887, общее количество инфицированных достигло 3 655 839, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В последние три дня число новых случаев заражения не превышает 22 тысяч в сутки. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, составил 0,6%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 902. Всего уже вылечились 3 054 218 человек. Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 612 против 597 днем ранее, это максимум с 24 декабря. Всего от инфекции умерли 67 832 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,86%, следует из данных штаба.
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