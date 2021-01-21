В Подмосковье выявили двух подростков, возможно, готовивших вооруженное нападение на школу
11:32 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции совместно с ФСБ выявили двоих подростков в Люберецком районе Подмосковья, которые, возможно, готовили вооруженное нападение на школу в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму совместно с УФСБ в ходе оперативно- профилактических мероприятий установили двух подростков из поселка Красково, которые с февраля 2020 года во время просмотра видеоматериалов на Youtube узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях. По словам самих подростков, они стали обсуждать план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с использованием холодного и огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один из задержанных - ученик 10-го класса одной из подмосковных школ, второй - учащийся первого курса образовательного комплекса. Обоим по 16 лет. "У подростков также были найдены два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, девять пиротехнических изделий (петарды) вместе с металлическими пулями, которые являются металлическими наконечниками на петардах при стрельбе, тактические перчатки, черный плащ, маска, белая футболка с надписью "Естественный отбор" (на английском языке)", - добавил источник агентства. В отношении подростков начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. "В их действиях усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия").
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