Правоохранительные органы будут пресекать незаконные акции 23 января - Генпрокуратура РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура России ориентировала сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января и потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами выйти на эти акции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. "Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности", - сообщили в Генпрокуратуре. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации.