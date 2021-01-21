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Правоохранительные органы будут пресекать незаконные акции 23 января - Генпрокуратура РФ

12:00 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура России ориентировала сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января и потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами выйти на эти акции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. "Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности", - сообщили в Генпрокуратуре. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации.

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